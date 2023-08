Mathieu van der Poel is “pissig” op zichzelf na valpartij en opgave tijdens WK mountainbike: “Dit neemt de euforie wel wat weg, zonde”

De omstreden beslissing van de internationale wielerfederatie UCI om Van der Poel net als de Brit Tom Pidcock zaterdag vanop de vijfde startrij van start te laten gaan, leverde de Nederlander weinig plezier op. Van der Poel had een goeie start, maar schoof in de startlus na minder dan drie minuten weg op een grindstrook en viel daarbij hard op de rechterflank. Enkele minuten later stapte MVDP zichtbaar ontredderd af.

“Ik heb vorig week wel als troost, maar het neemt de euforie wel wat weg en dat vind ik het meest zonde”, legde de Nederlander aan zijn camper uit met een wonde in gezicht en aan zijn knie. “Het is terug aan dezelfde kant, dus het deed zeker geen deugd om opnieuw op die open wonde te vallen. Dat is echter bijzaak. Ik denk dat de teleurstelling groter is dan de fysieke schade. Dat ik voortaan best van de MTB bleef? Tja, ik zal het tegendeel wel bewijzen. Dat heb ik nogal gedaan. Ik haal hier opnieuw energie uit.”

Over de val zelf: “Mijn voorwiel schoof weg, het is mijn eigen fout”, gaf de wereldkampioen op de weg toe. “Ik ben best wel pissig op mezelf. Een domme fout op een van de makkelijkste delen van het parcours. Het was opnieuw op die kant en de klap kwam echt aan, maar het valt wel mee. De lichamelijke schade is te overzien. Doorgaan was geen optie, de klap was iets te hard. Parijs 2024? Ik ga dit even laten bezinken. Het is wel weer frustrerend hier, maar ik ga hier kracht uit putten. Ik ga zeker niet stoppen met mountainbiken, ik heb deze week opnieuw gemerkt hoe leuk ik het vind.”

Later voegde hij er nog aan toe: “‘Het heeft geen invloed op mijn plannen op de mountainbike. Het doel blijft Parijs, daar moet ik Tom Schellekens ook voor bedanken. Hij heeft de plek binnengehaald zaterdag, dus dat is een geluk bij een ongeluk.”

Bondscoach Gerben de Knegt: “We hebben gezien dat als hij er tijd van wil maken, het goed kan komen. Maar dan moet hij er wel tijd aan willen én kunnen besteden aan zijn programma, dus dat zal wel een puzzel worden. We waren sowieso niet naar Parijs gegaan om tiende te worden, laat dat duidelijk zijn. Een leuker resultaat hier had hoe dan ook geholpen.”