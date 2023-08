De broers Roodhooft lachen in hun vuistje: Fransman Axel Laurance soleert naar wereldtitel bij de beloften

Axel Laurance heeft zich in Glasgow tot wereldkampioen bij de beloften gekroond. De 22-jarige Fransman was na 169 kilometer de beste na een indrukwekkende solo. Laurance wordt volgend jaar prof bij Alpecin-Deceuninck, de ploeg van de broers Roodhooft en Mathieu van der Poel. Twee keer raak dus voor de Belgische equipe. Alex Segaert kwam binnen in het derde groepje en werd de beste Belg op plek 7, een bedrijvige Thibau Nys finishte in het peloton.