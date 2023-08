VIDEO. WK-droom spat na twee minuten uit elkaar: Mathieu van der Poel komt zwaar ten val op de mountainbike en geeft op

Geen derde wereldtitel dit jaar voor Mathieu van der Poel. De Nederlander kwam al snel ten val op het WK mountainbike en moest opgeven. Brute pech dus voor Van der Poel. Het is voorlopig afwachten hoe groot de schade is, maar hij zou bloeden aan de knie en in het gezicht. Het fnuikt ook meteen zijn kansen op de Olympische Spelen, waarvoor Nederland nog geen ticket heeft afgedwongen.