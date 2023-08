VIDEO. Publiek wordt plots wild in het midden van wedstrijd van Dimitri Van den Bergh en het had niks met darts te maken

Dimitri Van den Bergh is er zaterdag in het Australische Wollongong net niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het New South Wales Darts Masters (69.000 euro). In de halve finales van de zesde en voorlaatste etappe in de World Series of Darts moest de 29-jarige Antwerpenaar met 7-6 zijn meerdere erkennen in thuisspeler en huisgenoot Damon Heta.