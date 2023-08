Mathieu van der Poel toont volgende week al zijn regenboogtrui: “Hij is een halve Belg, maar hier toch ook wel erg geliefd”

LEES OOK. Waarom Mathieu van der Poel op WK mountainbike straks tevreden mag zijn met een twintigste plek

Volgende week zondag (20 augustus) staat Van der Poel namelijk aan de start van de Profwielerronde van Etten-Leur, een criterium in Nederlands Brabant. “Ondanks zijn overvolle programma wilde Mathieu toch graag in zijn streek zijn spiksplinternieuwe trui aantrekken en aan alle wielerliefhebbers laten zien”, klinkt het in een persbericht. Ook onder anderen Giulio Ciccone, Fabio Jakobsen, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zullen aanwezig zijn.

Bij In De Leiderstrui gaf de organisatie meer tekst en uitleg. “We waren al enige tijd bezig met deze stunt, maar na zijn wereldtitel wilden we hem wel heel graag hebben. Voor zijn wereldtitel waren we on speaking terms, om het zo maar te zeggen. Twee dagen geleden hebben we het rond kunnen maken. We gaan denk ik toch maar extra pershesjes en dergelijke regelen. Of het invloed heeft dat de wedstrijd in zijn thuisregio plaatsvindt? Dat denk ik wel. Mathieu is een halve Belg, maar in Brabant is hij toch ook wel erg geliefd.”

© Getty Images

Van der Poel werkt zaterdag eerst nog het WK mountainbike af. De Nederlander start er na heel wat heisa op de vijfde rij. Hij zal dat doen met dropper post, een zadel dat een renner met de druk op een knop kan laten zakken - voor een afdaling bijvoorbeeld - en er op bepaalde momenten voordeel mee kan doen. Het werd wereldwijd bekend toen Matej Mohoric er Milaan-Sanremo mee won. In de MTB-wereld wordt het vaak gebruikt, maar voor Van der Poel is het de eerste keer.

“Daar heeft Mathieu nu dus voor de eerste keer écht mee gereden”, aldus bondscoach Gerben de Knegt. “Twee jaar geleden heeft hij dat al eens een uurtje gedaan, maar toen vond hij het niets. 99 procent van de renners rijdt er echter mee, omdat het veel makkelijker is. En hij is daar nu ook achter, sinds deze week. Voor een technische hindernis maakt het veel verschil, het is veel veiliger en gemakkelijker.”