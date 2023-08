De wereldsterren mogen opkrassen: Kylian Mbappé, Neymar én Marco Verratti niet in PSG-selectie voor seizoensopener

De toekomst van Mbappé in de Franse hoofdstad is hoogst onzeker. Hij heeft er nog een contract tot 2024, maar wil dat niet verlengen, waardoor PSG hem komende zomer transfervrij dreigt kwijt te spelen. Als de club dat scenario wil vermijden, dient Mbappé deze zomer verkocht te worden. Tegelijkertijd wordt de Franse superster al enkele jaren het hof gemaakt door Real Madrid. Volgens Mbappé bracht hij de club vorige zomer al op de hoogte van zijn plannen om Parijs in 2024 te verlaten.

De 24-jarige spits tekende ondanks zijn onzekere toekomst midden juli toch present op de eerste training bij de Franse landskampioen, maar mocht niet mee op oefenstage naar Japan. Verder zette PSG hem helemaal buitenspel door een bod van 300 miljoen euro van het Saoedische Al-Hilal op hem te accepteren, maar daar had de Fransman zelf geen oren naar.

De Braziliaan Neymar mocht daarentegen wel mee op tournee naar Azië, maar herstelt van een virale infectie. Volgens mediaberichten zou hij door de club zelf naar de uitgang geduwd worden doordat PSG een metamorfose wil ondergaan. Zo vertrok Lionel Messi al eerder deze zomer naar Inter Miami in de MLS. De blessuregevoelige Neymar staat al lange tijd in verband met een terugkeer naar Barcelona.

© AFP

De Italiaan Verratti speelt al vanaf het moment dat PSG overgenomen werd door Qatarese investeerders voor de club, maar heeft in de Franse hoofdstad nog een verbintenis tot 2026. Ook hij zou dicht staan bij een vertrek naar het Saudische Al-Hilal.

Wel in de selectie zitten nieuwkomers Manuel Ugarte (Sporting Lissabon), Marco Asensio (Real Madrid), Cher Ndour (Benfica B), Lee Kang-In (Mallorca), Milan Skriniar (Inter Milaan) en Lucas Hernandez (Bayern München), Arnau Tenas (Barcelona) en Gonçalo Ramos (Benfica). Eerder zaterdag rondde PSG met de Franse international Ousmane Dembélé al zijn de tiende inkomende transfer van deze zomermercato af.