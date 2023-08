Woelwater Kevin-Prince Boateng hangt voetbalschoenen aan de haak

Sinds 2021 verdedigde Boateng opnieuw de kleuren van Hertha Berlijn, de club waar hij in 2005 ook zijn carrière begon. Boateng, halfbroer van de Duitse international Jérôme Boateng, is geboren in de Duitse hoofdstad en was sinds zijn vijftiende aangesloten bij de jeugd van Hertha. Afgelopen seizoen kon hij de club niet voor de degradatie naar de tweede Bundesliga behoeden.

Na lang twijfelen kondigde Boateng vrijdag zijn afscheid via Instagram aan. “Dit was het voor mij. Ik wil het voetbal bedanken voor al wat het me gegeven heeft”, postte de voormalige international bij een filmpje met de hoogtepunten van zijn carrière. Die bracht hem langs niet minder dan dertien cliubs. Naast Hertha zijn dat Tottenham (2007-2009), Borussia Dortmund (2009), Portsmouth (2009-2010), AC Milan (2010-2013 en 2016), Schalke 04 (2013-2016), Las Palmas (2016-2017), Eintracht Frankfurt (2017-2018), Sassuolo (2018-2019), Barcelona (2019), Fiorentina (2019-2020), Besiktas (2020) en Monza (2020-2021).

Met Ghana nam Boateng deel aan de wereldkampioenschappen in Zuid-Afrika (2010), waar hij in de groepsfase tegenover zijn halfbroer stond, en Brazilië (2014). Op dat laatste WK werd hij na twee wedstrijden wegens een vechtpartij op training uit de selectie gezet, waarmee na vijftien caps een einde aan zijn interlandcarrière kwam.