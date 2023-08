KV Kortrijk start seizoen rampzalig met 0 op 9 en een 6-0 pandoering op Antwerp: “De trainer zei dat ze ons niet belachelijk mochten maken”

KV Kortrijk kreeg een 6-0 pandoering om de oren in het Bosuilstadion. Landskampioen Antwerp kende geen genade met de West-Vlamingen en stond na 45 minuten al op een 4-0 voorsprong. KVK begint met een 0 op 9 aan de competitie. “In de rust zei Still dat ze ons niet mochten belachelijk maken.”

Na het verlies van vorig weekend maakte Antwerp het helemaal goed tegen KV Kortrijk. De landskampioen smeerde KVK een 6-0 nederlaag aan. De West-Vlamingen keerden naar huis met de rode lantaarn op zak. “Het was duidelijk dat we een paar klassen met elkaar verschilden”, zei Kortrijk-coach Edward Still na de wedstrijd. “De omstandigheden waarin de club momenteel zit, zijn niet optimaal. Ik werk amper met 16 spelers. Laat dat wel geen excuus zijn voor onze prestatie van vandaag, het zijn wel de feiten. Tegen Gent en STVV speelden we een prima wedstrijd. We botsten op een zeer sterk Antwerp.”

Teleurstelling

Jonge spelers Dion De Neve (22) en Lynnt Audoor (19) lieten, ondanks het zware verlies, een goede indruk na. “Voor mij was het positief dat ik in de basis stond”, zei De Neve na de match. “De coach plaatste me nu rechts, iets wat ik liever doe. Ook kom ik voorin meer tot mijn recht dan achterin. Het is de eerste keer in mijn profcarrière dat ik zo een zwaar verlies meemaak. Maar Antwerp was echt goed. Ik ben echt teleurgesteld.”

“In de rust zei Still dat ze ons niet mochten belachelijk maken”, vertelde Audoor. “We moesten positief blijven en onze koppen bij elkaar stoppen. Ik heb gewoon mijn eigen ding proberen doen. Mijn invalbeurt verliep wel goed, maar het is nooit plezant om met 6-0 afgedroogd te worden. Voor mij is het ook de eerste keer dat ik dit meemaak. De coach beslist of hij me laat spelen of niet. Ik probeer stap voor stap toe te werken naar een basisplaats. Tegen Eupen zullen we er voor de volle 100 procent moeten staan. Hopelijk staan de supporters dan ook voor die volle 100 procent achter ons.”

© Isosport

Nieuwkomer Oprut

Nieuwkomer Raul Oprut verliet na amper 41 minuten het veld. De Roemeense international speelde een bijzonder povere match. Maar volgens Edward Still is daar een verklaring voor. “Hij moet nog wat wennen. Het niveau van de Roemeense competitie kan je niet vergelijken met de onze. He verschil is te groot. Ook is Raul nog niet voor de volle 100 procent fit, daardoor dat zijn spel momenteel wat minder is.”