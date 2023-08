Jelle Coen (Jong Genk) voor duel met SK Beveren: “Verwacht een moeilijke wedstrijd”

Jong Genk speelt zondag (13.30u) zijn eerste competitiewedstrijd in de Challenger Pro League thuis (De Leunen in Geel, nvdr.) tegen SK Beveren.

Jong Genk trainde zaterdagochtend een laatste keer vooraleer het zondag de competitie tegen SK Beveren aanvat. Trainer Jelle Coen selecteerde twintig spelers. Ibrahima Bangoura en Josue Kongolo zijn er bij. Matthias Pieklak en Christian Akpan zijn niet fit. Michiel Cauwel, Wilson Da Costa en Saïdou Touré worden bij de U18 verwacht. Evan Rotundo, Jamie Yayi Mpie en Bastien Toma vallen buiten de selectie.

Jay-Dee Geusens maakte tijdens de voorbereiding de overstap van Jong Genk naar SK Beveren. “Het wordt een mooi weerzien”, zegt trainer Jelle Coen. “We gunnen Jay-Dee een mooi seizoen, maar zondag houden we de punten liefst thuis. Beveren is één van de kandidaten voor promotie. Ik verwacht een moeilijke, maar open wedstrijd waarbij ons jeugdig enthousiasme hopelijk een extra prikkel kan zijn tegen de ervaren ploeg van Beveren. We zullen vooraan zeker Cukur en op het middenveld Verstraete in de gaten moeten houden.”

De kern: Penders, Chambaere, Van Ingelgom, Martens, Arabaci, Caicedo, Kongolo, Al Mazyani, Manguelle, Van de Perre, Claes, Bafdili, Karetsas, Abid, Nuozzi, Adedeji, Beniangba, John, Mirisola, Bangoura.

(jds)