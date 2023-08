Vandaag is Lotte Kopecky (27) een van de absolute sterren van het vrouwenwielrennen, maar als kind was ze gewoon een ravottend meisje dat onder impuls van haar broer Seppe de liefde voor de fiets ontdekte en er zich helemaal op ging toespitsen. Al had ze ooit ook wel een basketbal in haar handen, droeg ze zelfs even rode voetbalschoenen en ging ook skiën haar best goed af.