Jonatan Medart doet emotionele oproep: “Ik ben geen aap in een kooi”

Jonatan Medart toen hij deelnam aan Dancing with the stars.

De online content creator, die deze zomer ook een eigen programma heeft op GoPlay, heeft in zijn meest recent verschenen YouTube-video gezegd dat hij meer dan ooit de nadelen begint te voelen van bekend zijn. De situatie zit hem hoog, en hij vraagt dan ook om hier voortaan rekening mee te houden. Zo is het blijkbaar normaal geworden dat mensen voortdurend stiekem foto’s maken. Niet alleen van hem, maar ook van zijn vrienden en kennissenkring. “Ik ben geen aap in een kooitje, maar door sommige mensen voel ik mij wel zo”, klinkt het emotioneel.

Hij erkent dat het succes niet helemaal iets negatief hoeft te zijn. “Maar ik ben de jongste tijd met zoveel zaken bezig dat ik merk dat ik stilaan ook vrienden kwijtraak. Ik zie ze nog wel, maar altijd heel kort.” Medart noemt zich een quality time-mens die ruimschoots tijd wil vrijmaken voor de mensen die hem dierbaar zijn. “Maar ik geraak amper nog ergens, en ik merk dat ze me ook niet meer uitnodigen.” Dat tijdens de kortstondige momenten dat het wel lukt mensen ongevraagd foto’s beginnen te maken, is er teveel aan.

Op sociale media waren de laatste tijd onder meer foto’s te zien van Jonatan en zijn vriend Seppe, één van de jongens uit de Iedereen Beroemd-rubriek Op Kot. Op foto’s stralen ze steeds, maar Medart benadrukt “dat influencer zijn niet alleen maar rozengeur en maneschijn is”. “Ik klink zo zielig, maar ik wil echt eerlijk zijn”, luidde het nog in de video.