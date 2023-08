Legionella aangetroffen op Engelse opvangboot voor migranten

De eerste 39 asielzoekers die werden gehuisvest op de Bibby Stockholm, hebben het schip enkele dagen na aankomst moeten verlaten, zo laten de Engelse autoriteiten weten. Aanleiding was de ontdekking van de aanwezigheid van de legionellabacterie in het watersysteem van het schip, meldt CNN.

De legionellabacterie wordt vaak in water aangetroffen en kan de veteranenziekte, een ernstige longinfectie, veroorzaken. Volgens de Amerikaanse website zei de woordvoerder dat niemand aan boord van het schip symptomen van veteranenziekte vertoonde en iedereen passende ondersteuning kreeg.

Omdat de bacterie alleen voorkomt in monsters die genomen zijn uit het watersysteem in het schip, was er geen direct risico voor omwonenden. Het motorloze schip ligt aangemeerd bij het schiereiland Portland, aan de kust van Dorset.

“Dodelijke valstrik”

De Engelse regering kondigde in april het voornemen aan om op de Bibby Stockholm 500 mannelijke asielzoekers te gaan huisvesten, bedoeld als afschrikmiddel tegen mensen die asiel willen zoeken in Engeland, schrijft CNN. De boot is controversieel, meldt de Amerikaanse nieuwssite verder. De Engelse Bond van Brandweerbrigades beschreef de boot bijvoorbeeld als een “dodelijke valstrik” en “een ongeluk dat staat te gebeuren”.

De Bibby Stockholm werd door heel Europa gebruikt als opvanglocatie voor asielzoekers, schrijft de Britse krant The guardian, waaronder door Nederland dat de boot een aantal jaren geleden gebruikte voor de opvang van 500 asielzoekers.