Hoe de “augustusvloek” helemaal terug is in Rusland

De “augustusvloek” was voorbij. Augustus was eindelijk opnieuw een gewone zomermaand waarin het leven zijn normale gangetje kon gaan in Rusland. Was, want de vloek is helemaal terug.

In het verleden werd in Rusland de maand augustus altijd met de nodige voorzichtigheid begroet. Op fluisterende toon werd er zelfs over de “augustusvloek” gesproken omdat de maand steevast gepaard ging met een ongewoon hoog aantal dodelijke ongevallen, terroristische aanslagen of zelfs het uitbreken van oorlog.

De laatste jaren leek de vloek echter te zijn opgeheven - en zelfs bijna vergeten - maar dit jaar lijkt hij weer terug van weggeweest. Met dank aan Oekraïne.

Droneaanvallen

Om te beginnen hebben de Oekraïners hun aanvallen op Russisch grondgebied fors opgedreven, waardoor ook de Russen thuis geconfronteerd worden met de gruwelen van de oorlog. Zo werden deze maand in de Zwarte Zee al zowel militaire als commerciële vloten onder vuur genomen, wat een bedreiging vormt voor de Russische aanvoer- en handelsroutes. En daarnaast hebben de lokale media in augustus ook al elke dag bericht over kleinschalige, maar onophoudelijke droneaanvallen op Russische gebouwen. Ook hier gelden zowel overheidsgebouwen als militaire installaties en commerciële en residentiële gebouwen als doelwit.

Een Oekraïense marinedrone onderweg tijdens een aanval op een Russisch schip. — © AP

De meeste drones kunnen op tijd uit de lucht worden geschoten, maar toch is er ook al schade berokkend, zelfs in Moskou. “We zijn allemaal geschokt door wat hier gebeurt, wat hier kan gebeuren”, getuigt een inwoonster van de hoofdstad op anonieme basis. “Maar we zijn geen politici, dus meer willen we er niet over zeggen.”

Rekruteringsbureaus

Andere Russen lijken wel een stap verder te gaan in hun protest tegen de oorlog. Zo is er sinds begin deze maand in het hele land een forse piek in brandstichtingen tegen militaire rekruteringsbureaus. In iets meer dan een week zouden er al meer dan twee dozijn van dergelijke “brandbombardementen” hebben plaatsgevonden, aldus Russische staatsmedia.

Volgens overheidsfunctionarissen worden “kwetsbare burgers” - zoals gepensioneerden - misleid om aanvallen uit te voeren. Oekraïense spionnen zouden zich daarbij voortdoen als politieagenten of schuldeisers die hun leningen komen opvragen of hen tot actie dwingen. Een lokale rebellengroep ontkent dat echter en verklaart aan nieuwszender CNN dat er onder de Russische bevolking “een groeiende onvrede” is omtrent de oorlog. “Als de mensen niet boos waren op de autoriteiten, zouden ze niets doen.”

“Vuurwerkfabriek”

Het lijkt er voorlopig ook niet beter op te worden. De tweede week van augustus was zeker niet minder beladen dan de eerste, er vielen aan het front zelfs veel meer Russische doden en gewonden dan in de eerste. Een “mysterieuze” explosie trof ook een industriële fabriek in Sergiev Posad, een kleine stad op zo’n twee uur rijden van Moskou. De autoriteiten houden vol dat het om een “veiligheidsfout in een vuurwerkfabriek” ging en ontkennen meldingen van sabotage bij wat ooit een toonaangevende fabrikant van militaire apparatuur (zoals nachtbrillen en geweervizieren) was.

De rookwolk na de explosie in de fabriek was kilometers ver te zien. — © bigkurs.ru via REUTERS

Wat de oorzaak ook was: de ontploffing veroorzaakte véél schade. Volgens Russische staatsmedia werden 440 appartementen en 20 privéwoningen getroffen en 184 auto’s vernietigd. Er zou ook één dodelijk slachtoffer gevallen zijn, net als 84 gewonden. Acht personen zijn nog altijd vermist.

De “augustusvloek” van Rusland is inderdaad helemaal terug.