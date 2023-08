Dominante Pauline Ferrand-Prévot verlengt wereldtitel mountainbike, Nederlands toptalent Puck Pieterse wordt derde

De Française Pauline Ferrand-Prévot heeft zaterdag in het Schotse Glentress Forest haar wereldtitel in de mountainbike crosscountry met verve verlengd. Relatief makkelijk reed ze naar haar vijfde wereldtitel, voor landgenote Loana Lecomte die voor een ‘un-deux’ zorgde. Het Nederlandse toptalent Puck Pieterse vervolledigt het podium.

De 31-jarige Ferrand-Prévot, ook voormalig wereldkampioene op de weg en in het veldrijden, reed ondanks een mindere start het grootste deel van de wedstrijd alleen op kop en haalde het uiteindelijk met 1’14” voorsprong op haar landgenote Loana Lecomte, die het zilver veroverde. Eerder deze week kroonde Ferrand-Prévot zich ook al tot wereldkampioene in de mountainbike shorttrack.

In een felbevochten strijd voor de derde podiumplek haalde de Nederlandse Puck Pieterse het voor de Oostenrijkse Mona Mitterwallner en de Zwitserse Alessandra Keller. Pieterse zorgde zo voor een nieuwe medaille voor haar Belgische team Alpecin-Deceuninck op dit Super-WK wielrennen in en om Glasgow.

Belgisch kampioene Emeline Detilleux gaf in de derde ronde van de wedstrijd op. Ze was eerder deze week ten val gekomen en liep daarbij verwondingen op aan de hand. Detilleux was de enige Belgische in het WK voor vrouwen-elite.