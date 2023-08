Sint-Truiden

Op tweede kerstdag sluit restaurant Blanc By Aytems, goed voor 14 op 20 in Gault&Millau, in Sint-Truiden de deuren. Chef Ayt Erdogan (49) trekt met zijn familie naar Antwerpen om zijn werk voort te zetten. “We zoeken de grootstad op. Daar heb je zeker door de week meer potentiële klanten.”