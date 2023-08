Antwerp TOPdesk met perfect parcours naar kwartfinale in Mongolië

Op de 3X3 Challenger in Sukhbaatar in Mongolië heeft Antwerp TOPdesk zich met een perfect parcours en een 2 op 2 geplaatst voor de kwartfinale. Zondag werken ze de kwartfinale tegen Sansar MMC Energy (Mongolië) af. De top-3 is geplaatst voor de 3X3 World Tour in Amsterdam (6-7 oktober) en de winnaar casht maar liefst 20.000 dollar.

De eerste wedstrijd in poule A bracht voor Antwerp TOPdesk, de nummer 5 van de wereld, en versus het Chinese Wuhan een 22-19 overwinning. Dennis Donkor was met 8 punten topschutter bij de Sinjoren. De tweede partij was ook versus een Chinese opponent en tegen Wuxi (FIBA 23) werd met 22-18 gewonnen. Bryan De Valck was nu met 7 punten de topschutter. Nick Celis en Jonas Foerts lukten 6 punten. Met 2 op 2 is Antwerp TOPdesk groepswinnaar. In de kwartfinale wacht zondag het Mongoolse Sansar MMC Energy (FIBA 11), de nummer twee uit poule C.

Ook Thibaut Vervoort, ex-speler van Team Antwerp internationaal bij de 3X3 Lions, kwalificeerde zich met het Chinese Futian (FIBA 10) en na een 1 op 2 in poule D voor de kwartfinale. In de kwartfinale wacht het Chinese Beijing (FIBA 5).