Een grappig beeld uit Mar del Plata, in Argentinië. Een toevallige passant kon er filmen hoe iemand geen hond, maar een schaap had binnengebracht bij de hondentrimmer. “Haar naam is Franchesca”, zegt Guillermina van trimsalon Pet Market. “Ze leeft samen met vier honden en hoort er echt bij. Elke maand komt ze hier voor een verzorging.”