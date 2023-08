Influencer mag niet mee op vlucht omdat ze bikini draagt: “Had me al omgekleed om geen tijd te verliezen”

Een Braziliaanse influencer en OnlyFans-model is naar eigen zeggen de toegang op een vliegtuig geweigerd omwille van haar outfit. De 21-jarige was verkleed in een Netflix-personage en droeg alleen een bikini.

“Ik was onderweg naar een evenement en wist dat ik mogelijk te laat kon komen, dus had ik me al even omgekleed om geen tijd te verliezen.” De 21-jarige Kine-Chan, die meer dan 600.000 volgers heeft op Instagram, was verkleed als Rebecca, een personage uit de Netflix-serie ‘Cyberpunk edgerunners’. Ze droeg alleen een zwarte bikini, een turkooizen pruik en zwarte sandalen toen ze in de luchthaven van het Braziliaanse Navegantes haar vlucht probeerde te halen.

Het beveiligingspersoneel hield haar echter tegen, waarna Kine-Chan te horen kreeg dat ze in die outfit niet op het vliegtuig mocht. “Zeer vervelend”, schrijft ze op Instagram. “Ze vertelden me dat ik naar huis moest om me om te kleden, wat ik droeg was niet gepast. Ik probeerde het nog uit te leggen, maar het bracht niet op.”

De post leverde gemengde reacties op bij haar volgers. Van “een schande dat ze jou niet op het vliegtuig lieten” tot “je had best even een trui kunnen aantrekken”. Bij de luchthaven werd voorlopig niet gereageerd op het “incident”.