WK VROUWENVOETBAL. Gastland Australië schakelt favoriet Frankrijk uit op penalty’s en mag naar halve finales

Een bloedstollende penaltyreeks heeft voor de beslissing gezorgd in de kwartfinale tussen Australië en Frankrijk op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Het gastland haalde het in de penaltyreeks met 7-6 en mag zich opmaken voor de halve finales.

Australië had het in de openingsfase lastig tegen favoriet Frankrijk. De kansen waren voor de Fransen en de thuisploeg wist daar weinig tot niets tegenover te stellen. Vlak voor de rust kon het gastland dan toch eens dreigen en dat was meteen gevaarlijk: Mary Fowler dacht haar land op 1-0 te schieten, maar Elisa de Almeida voorkwam met een knap blok de zekere openingstreffer.

Na de pauze was Australië dan weer de gevaarlijkste ploeg, maar na negentig minuten stond de brilscore nog steeds op het bord en gingen we verlgengen. De Fransen waren vervolgens in de verlenging de bovenliggende partij, maar Vicki Becho en Grace Geyoro kregen de bal niet achter Mackenzie Arnold. Ook 0-0 na 120 minuten: strafschoppen zouden beslissen wie naar de halve finale mag.

De Franse bondscoach Herve Rénard wou er alles aandoen om de penaltyreeks te winnen en kopieerde een truc van Louis van Gaal. Hij wisselde vlak voor tijd zijn keepster. Pauline Peyraud-Magnin ging eraf en Solène Durand omdat ze een specialiste is om penalty’s te stoppen. Aan haar de taak om de rol van Tim Krul op het WK van 2014 tegen Costa Rica te vervullen.

© AFP

Het was echter haar collega-doelvrouw Arnold die als eerste een slag sloeg. Ze pakte direct de strafschop van Selma Bacha. Durand antwoordde bij de tweede strafschop door Steph Catly van het scoren af te houden. Toen de vijfde van Frankrijk door Arnold ook gekeerd werd - met wat hulp van de paal - lag alle druk bij Durand. Doelvrouw Arnold besloot zelf om de strafschop te nemen, maar schoot tegen de paal.

De reeks bleef maar aanslepen, tot Arnold de negende elfmeter van Frankrijk wist te stoppen. De Australische doelvrouw was echter te vroeg van haar lijn en dus moest de strafschop opnieuw genomen worden. De keepster pakte echter ook de tweede poging. Durand antwoordde met ook een redding en dus ging de reeks verder. Becho trof vervolgens de paal, waarna Australië een derde matchpoint kreeg. Cortnee Vine faalde niet en schoot Australië naar de halve finale.