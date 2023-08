VIDEO. Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) pakt uit met heerlijke goal die aan Dennis Bergkamp doet denken

Sinds de zomer van 2022 komt Zirkzee uit voor Bologna, dat toen 8,5 miljoen euro op tafel legde voor de Nederlandse spits. Gisteren begon Zirkzee het seizoen alleszins goed met een pareltje. Nog niet in de Serie A, die start pas volgende week.

Het was in de Coppa Italia dat Zirkzee z’n visitekaartje afgaf. De aanvaller mocht een kwartier voor tijd invallen voor Marko Arnautovic en amper drie minuten later besliste hij de partij met een geweldige goal. Hij draaide achter zijn steunbeen weg om dan in één keer de doelman te verschalken, met een gelukje weliswaar.

Een goal die bij veel Nederlanders een belletje doet rinkelen. Op 2 maart 2002 maakte de iconische Nederlandse spits een wereldgoal tegen Newcastle toen hij heerlijk wegdraaide van zijn verdediger en ook in één keer afwerkte.