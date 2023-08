Bondscoach Dario Gjergja hoopt op goede prestatie op preolympisch kwalificatietoernooi: “Doel is om de finale te halen”

Vanaf zondag speelt België met een jonge selectie een van de vier preolympische kwalificatietoernooien voor de Spelen van 2024 in Parijs. De Belgian Lions van Dario Gjergja werken in Istanboel een groep af met Kroatië, waar de Belgian Lions zondag (14.15 uur) tegen spelen, Nederland en Zweden. “Kroatië is een evenwichtig team, met spelers met NBA- en EuroLeague-ervaring”, vertelde Dario Gjergja zaterdag aan Belga. “Het is de groepsfavoriet.”

“Zweden heeft een team met een mix van ervaring en jong talent”, vervolgde Gjergja. “Nederland vertoont gelijkenissen met ons, met jonge spelers die hun spel proberen te verbeteren. Het is heel goed voor ons om deze drie wedstrijden te spelen, vier hoop ik. Het is een goede leerschool met het oog op toekomstige internationale toernooien en dat is belangrijk voor ons. Het doel is om de finale te halen en te proberen ons te kwalificeren, ook al is het niet realistisch om dat te zeggen.”

De Belgen moeten bij de beste twee landen eindigen om door te stoten naar de halve finales tegen een land uit de andere groep (Turkije, Oekraïne, Bulgarije en IJsland). Alleen de winnaar mag zich opmaken voor de kwalificatietoernooien.

België is een van de 40 landen die deelnemen aan deze toernooien, die voor het eerst door de FIBA werden georganiseerd. Er staan vier toernooien op de agenda, waarin 28 landen aantreden die net als België sneuvelden in de tweede ronde van de kwalificaties voor het WK 2023. De andere twaalf teams nemen deel op basis van de wereldranglijst van de landen die de tweede ronde niet haalden. De winnaar van elk van deze vier toernooien stoot door naar de kwalificatietoernooien in juli, net voor de Olympische Spelen van 2024.