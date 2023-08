Voormalig Russisch president Dmitri Medvedev: “Enige weg naar vrede is overgave van Oekraïne”

“De mensen die lijden in de loopgraven van een verdeeld land hebben alleen maar een capitulatie nodig, wat mogelijk de weg naar vrede zou kunnen effenen”, aldus Medvedev op Telegram. “Maar zowel Kiev als Washington willen geen vrede.”

Het is zeker niet de eerste keer dat Medvedev uitpakt met een agressieve retoriek. In 2022 stelde hij de Russische invasie in Oekraïne nog voor als een “heilige oorlog tegen gekke nazi-drugsverslaafden”. “De strijd is bedoeld om de opperste heerser van de hel te dwarsbomen”, luidde het toen. Later zou hij ook nog dreigen met het inzetten van nucleaire wapens.

Vrijdag suggereerde hij dat het tegenoffensief van Kiev faalde en dat de voortdurende steun die de NAVO en de westerse landen aan Oekraïne boden, “zinloos” was. “De verlichte wereld huiverde opnieuw toen bekendraakte dat er opnieuw tientallen zinloze miljarden dollars werd toegewezen aan de zombies uit land 404 (een eufemisme voor Oekraïne, in zijn ogen geen legitieme staat, red.). De kamikazestrijders zullen dit geld niet zien. Ze zullen niets anders zien dan de dood.”