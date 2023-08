James Webb-telescoop maakt beeld van verste ster ooit gedetecteerd

Earendel (de naam is afgeleid van Oud-Engelse woorden die “morgenster” of “rijzend licht” betekenen) is een massieve ster die ongeveer één miljoen keer helderder is en meer dan twee keer zo heet dan onze zon. Geschat wordt dat ons universum 13,8 miljard jaar oud is en het sterlicht dat door de James Webb-telescoop werd opgevangen, zou in de eerste miljard jaar van het universum zijn uitgezonden.

Eerdere schattingen gingen ervan uit dat de ster zo’n 12,9 miljard lichtjaar van de aarde verwijderd zou zijn, maar gezien de uitdijing van het universum en hoe lang het licht gereisd heeft om ons te bereiken, denken astronomen nu dat Earendel liefst 28 miljard lichtjaar van ons verwijderd is.

De ster bevindt zich in het Sunrise Arc-stelsel en was alleen waarneembaar omdat een massieve cluster van melkwegstelsels (WHL0137-08) het object uitvergroot. Dat fenomeen wordt een “zwaartekrachtlens” genoemd en treedt op wanneer objecten die dichterbij zijn werken als een vergrootglas voor objecten op afstand. Zwaartekracht vervormt en vergroot daarbij het licht van verre stelsels, in dit geval zelfs duizenden keren.