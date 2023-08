Stand-upcomedian Thomas Smith en partner verliezen pasgeboren dochter Polly: “Ze was ongelooflijk mooi”

“Op 4 augustus is ons dochtertje Polly geboren en overleden”, schrijven ze allebei. “Ze was ongelooflijk mooi en zit voor altijd in onze verscheurde harten. Polly betekent groot verdriet en dat is wat ze bij ons achterliet. Maar we zijn ook vervuld met liefde voor haar en voor elkaar. Dag lieve Polly, we houden immens veel van je.”