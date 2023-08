Vicepresident Taiwan irriteert China met tussenstop in Verenigde Staten

“Vertrek dadelijk naar Asuncion”, zo deelde Lai zaterdagochtend mee op het sociale netwerk X (voorheen Twitter). De vicepresident verduidelijkte dat hij naar Paraguay trekt om het aantreden van de nieuwe president Santiago Pena bij te wonen en een tussenstop maakt in de VS. “Opgewonden om Amerikaanse vrienden te ontmoeten in transit”, zo voegde hij toe.

China, dat het eiland Taiwan als een provincie beschouwt die ooit herenigd moet worden met het vasteland, verzet zich tegen elk formeel contact tussen Taipei en buitenlandse regeringen. Peking reageerde ontstemd toen presidente Tsai Ing-wen in april de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy had ontmoet tijdens een transit in de VS.

Ook nu weer heeft China zijn verontwaardiging uitgesproken. Het communistische regime veroordeelde vorige week “de transit” en riep Amerikaanse beleidsmakers op om “alle officiële contacten tussen de Verenigde Staten en Taiwan stop te zetten”.

Lai maakt op de heenreis naar Paraguay, het enige land in Zuid-Amerika dat de regering in Taipei officieel erkent, een tussenstop in New York. Bij de terugreis houdt hij halt in San Francisco.