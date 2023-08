Bart Peeters springt mee op het podium bij Metejoor (maar dat loopt niet volledig zoals gepland)

Ook de zus van Metejoor, Lisa Van Rossem, stond bij Metejoor op het podium als zangeres en duetpartner, hoewel ze pas haar solocarrière lanceerde met de single Who will be there. Maar het was Metejoors jeugdidool Bart Peeters die de show stal, een uur na zijn eigen concert. Peeters en Metejoor coverden samen Ik wil je van De Kreuners, al liep dat niet volledig van een leien dak.

Vooral bij het inzetten van de refreinen en de stukken met “en opnieuw, en opnieuw” ging Peeters de mist in. Metejoor kon erom lachen. “Ik kwam Bart backstage tegen en hij doet de dingen graag onvoorbereid”, zei hij. “We zien wel wat het geeft. Hij blijft mijn grote held.”

(lees verder onder de foto)

© Geert Van de Velde

© Geert Van de Velde

© Geert Van de Velde

Ook Regi nam zoals altijd volk mee naar de Lokerse Feesten en stuurde onder meer Regi academy-winnaar Arno Louwette het veld in om te zingen. Eerder op de avond liep het plein al vroeg vol voor Pommelien Thijs. Zij liet Jaap Reesema thuis voor hun hit Nu wij niet meer praten, maar zong wel met haar zus Kaat Thijs. Lees hier het verslag van haar concert.

© Geert Van de Velde

© Geert Van de Velde