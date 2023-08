Jurgen arriveert als eerste rolstoelatleet in Dodentocht: “Door mijn natte handschoenen was het lastig om me voort te duwen”

Jurgen Vercammen (49) uit Tielrode (Temse) kwam om half negen aan in de tent in Bornem. Hij was de eerste rolstoelatleet die deze 54ste Dodentocht tot een goed einde bracht. “Door de regen was het wel zwaar. Mijn handschoenen waren doorweekt en daardoor was het lastig me mezelf voor te duwen”, zegt hij.

“Vorig jaar nam ik mijn eerste keer deel aan de Dodentocht. Toen was de tocht naar 65 kilometer ingekort, maar de weersomstandigheden waren voor mij heel wat beter. Nu heeft het geregend. Ik heb heel goede handschoenen aan maar door de regen waren ze door en door nat. Daardoor gleed ik met mijn handen over de hoepels van mijn rolstoel en was het niet zo simpel om me voort te duwen.”

Jurgen was enorm tevreden dat hij de 100 kilometer tot een goed eind heeft kunnen brengen. — © TDK

“Er zaten ook enkele baantjes in het parcours waar ik met mijn rolstoel maar net door geraakte. Op dertig kilometer voor het einde zei ik tegen mezelf hopelijk geen zandbaantjes meer, maar er kwamen er nog twee voorbij. Maar ik ben wel tevreden dat het gelukt is.”

Vorig jaar nam Jurgen deel na een weddenschap met vrienden. “Maar dat was de befaamde ingekorte Dodentocht. Men zei toen dat het niet de echte Dodentocht was. Met als gevolg dat ik opnieuw aan de start stond en nu was echt wel de ouderwetse tocht van 100 kilometer. Volgend jaar opnieuw? Dat weet ik nog niet. Eerst even bekomen van deze editie.”

Jurgen deed vroeger aan veldlopen maar belandde in een rolstoel. “In een rolstoel de Dodentocht uitdoen is geen lachertje. Lopen en wandelen is zwaar, maar in een rolstoel is het nog zwaarder. Zeker als het bergop gaat of als we door een slijkstrook moeten. Wanneer ik het beste moment had tijdens deze 100 kilometer? Toen ik onderweg een Duveltje had gedronken. Dan ging het echt vlot (lacht). tdk