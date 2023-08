Kevin De Bruyne snapt waarom zoveel sterren naar Saoedi-Arabië trekken: “Of ik het zelf ook zou doen? Ja”

Dé trend van deze transferzomer is vreemd genoeg Saoedi-Arabië. Een heel pak grote sterren verlaten de Europese topcompetities voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten. Bij een interview bij Play Sports kreeg Kevin De Bruyne de vraag voorgeschoteld of hij er ooit heen zou trekken. “Ja, maar ik heb nog geen voorstel gekregen.”

De Bruyne zag zijn Algerijnse ploegmaat Riyad Mahrez deze zomer treble-winnaar Manchester City verlaten voor het Saoedi-Arabische Al-Ahli voor een bedrag van rond de 35 miljoen euro. De Algerijnse winger zou er zo’n 25 miljoen euro per seizoen kunnen opstrijken. En Mahrez is heus niet de eerste die een Europese topcompetitie verlaat voor het Midden-Oosten. Hij is de zoveelste in het rijtje die er een lucratief voorstel aangaat.

“Ik snap volledig waarom”, toonde De Bruyne begrip voor de keuze van zijn ex-ploegmakker. “Ik denk dat het logisch is als mensen aanbiedingen krijgen waar je geen nee op kunt zeggen dat je dan gaat. Zeker naar het einde van je carrière toe kan je dat niet weigeren. Als je vijf of zes keer zoveel kan verdienen dan nu dan is dat een niet te weigeren aanbod.”

Dan volgt logischerwijs ook de vraag als KDB zelf zo’n avontuur in Saoedi-Arabië aan zou willen gaan. “Ja”, klinkt het zonder aarzeling. “Maar ik heb nog geen aanbiedingen gekregen” lacht de middenvelder.

Het volledige interview: