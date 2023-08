Einde van de reeks: Carlos Alcaraz verliest tegen Amerikaan Tommy Paul voor het eerst in 15 wedstrijden

Er is een einde gekomen aan de zegereeks van Carlos Alcaraz. In de kwartfinale van de Canadian Open in Toronto verloor de nummer 1 van de wereld in drie sets van Tommy Paul. De Amerikaan treft nu in de halve finale Jannik Sinner, die afrekende met Gaël Monfils. Voor Alcaraz was het zijn eerste nederlaag in 15 wedstrijden.

Voor nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz zit het ATP-tornooi in het Canadese Toronto erop in de kwartfinales. Alcaraz, die ongeveer een maand geleden Wimbledon op indrukwekkende manier op zijn erelijst zette, botste in de kwartfinales op de Amerikaan Tommy Paul (ATP 14), die het haalde in drie sets: 6-3, 4-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 21 minuten. Paul neemt het in de halve finales op tegen de Italiaan Jannik Sinner (ATP 8), die de Fransman Gael Monfils (ATP 276) in de kwartfinales wipte (6-4, 4-6 en 6-3).

Tommy Paul. — © EPA-EFE

En zo komt er een einde aan de zegereeks van de Spanjaard. Al had dat ook gerust een dag eerder al kunnen gebeuren, want ook in de achtste finales ging Alcaraz ei zo na onderuit maar redde hij z’n vel tegen de Pool Robert Hurkacz. Nu komt z’n zegereeks dus wel tot een einde. “Ik realiseer me dat ik in deze wedstrijden niet goed heb gespeeld”, zei Alcaraz. “Het enige wat ik nu kan doen is trainen om beter te worden. Ik heb nog een paar weken voordat de US Open begint.. Ik moet me nu eerst concentreren op het masterstoernooi van Cincinnati. Dat is ook een groot toernooi. Ik heb veel geleerd van Toronto. Ik denk dat ik sommige dingen goed heb gedaan, maar waarschijnlijk kan alles beter.”

Ook Medvedev eruit

In de andere tabelhelft vormden de kwartfinales ook de eindhalte voor Medvedev. De winnaar van 2021 in Canada moest zijn meerdere erkennen in de Australiër Alex de Minaur (ATP 18), die het haalde in 7-6 (9/7) en 7-5. Alejandro Davidovich Fokina (ATP 37) is de volgende opponent voor De Minaur. De Spanjaard versloeg in de kwartfinales de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 59) in een tweesetter (6-4 en 6-2).