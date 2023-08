Jennifer Aniston zet reacties op Instagram uit na storm van kritiek: “Dit maakt me echt ziek”

De heisa ontstond door een bericht van Amerikaans acteur Jamie Foxx (55). “Ze hebben een kerel vermoord die Jezus heet… Wat denk je dat ze met je zullen doen”, schreef hij online, vergezeld van de hashtags #fakelove en #fakefriends.

Foxx kwam al snel onder vuur te liggen wegens antisemitisme, omdat veel christelijke gelovigen menen dat het Joodse volk verantwoordelijk is voor de dood van Jezus Christus. De acteur excuseerde zich al en verklaarde dat de post er kwam na “verraad door een nepvriend”. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap en aan iedereen die beledigd was door mijn bericht”, schreef hij. “Ik weet dat mijn woordkeuze aanstootgevend was en dat spijt me. Het was nooit mijn bedoeling. Ik heb alleen liefde in mijn hart voor iedereen. Ik houd van én steun de Joodse gemeenschap.”

Omdat het leek alsof Jennifer Aniston de post geliket had, kreeg ook zij het zwaar te verduren online. De ‘Friends’-actrice verklaarde echter snel dat het om een ander account met de naam Jennifer Aniston ging en ontkende dat zij er iets mee te maken had. “Dit maakt me echt ziek”, aldus Aniston. “Ik heb deze post niet leuk gevonden, niet bewust of per ongeluk. En wat nog belangrijker is: ik steun geen enkele vorm van antisemitisme en ik tolereer geen enkele vorm van haat. Punt uit.”

Aniston besloot vervolgens om de reacties om haar Instagram-account, dat bijna 43 miljoen volgers heeft, uit te schakelen.