Lionel Messi maakt achtste goal in vijf optredens voor Inter Miami, dat Brecht Dejaegere met 4-0 verslaat

Geen nieuwe overwinning voor Brecht Dejaegere in de Verenigde Staten. Het nummer 10 mocht in de tweede helft invallen bij zijn nieuwe Amerikaanse club Charlotte FC, maar ging in de kwartfinales van de Leagues Cup met 4-0 onderuit tegen het Inter Miami van Lionel Messi. De Argentijnse superster scoorde dan weer opnieuw en zit aan acht doelpunten in vijf optredens.

In elke partij van Lionel Messi bij Inter Miami scoorde de Argentijn tot dusver. Dat was in de kwartfinales van de League Cup tegen Charlotte FC niet anders. Al duurde het wel tot minuut 86 dat de Argentijn z’n goaltje meepikte. Hij scoorde de 4-0. Zo zit Messi aan acht goals in vijf optredens bij de Amerikaanse club van David Beckham.

De match was toen natuurlijk wel al gespeeld. Inter Miami domineerde tegen Charlotte en stond halfweg al 2-0 voor. Na de pauze mocht Brecht Dejaegere voor de tweede keer invallen in de Verenigde Staten. Tegen Houston viel het nummer 10 in op het uur, nu mocht Dejaegere de laatste 45 minuten afwerken.

© Getty Images via AFP

Dejaegere bracht ietwat beterschap na de pauze, want Charlotte FC speelde best goed in het eerste deel van de tweede helft, maar uiteindelijk trok Inter Miami de wedstrijd in het slot volledig naar zich toe. Eerst maakte Adilson Malanda een eigen doelpunt, daarna zette Lionel Messi dus de 4-0 eindstand op het bord.

En zo dendert Inter Miami voort in de Leagues Cup en haalt het de halve finale. Het Messi-effect blijft duren. Nu ook nog in de competitie: de club van David Beckham staat helemaal laatste in de Major League Soccer. Het MLS-debuut van Messi volgt binnenkort en dat is tegen… het Charlotte FC van Brecht Dejaegere.

© USA TODAY Sports via Reuters Con