“Zelfde hamstring, zelfde plaats”: Pep Guardiola bevestigt dat Kevin De Bruyne hervallen is, ook interlands in gevaar

Kevin De Bruyne staat alweer aan de kant. De 32-jarige Rode Duivel is vroeg in de wedstrijd van Manchester City tegen Burnley hervallen van zijn hamstringblessure. Na de voorbije interlands in juni lijkt hij ook die in september te gaan missen.

Na iets meer dan 20 minuten spelen stond De Bruyne vrijdagavond plots voorovergebogen op het veld. Aanvankelijk was het totaal niet duidelijk wat er mis was – hij greep ook niet naar de hamstring – maar na de wedstrijd werd het slechte nieuws bevestigd.

“Het is opnieuw zijn hamstring, weer op dezelfde plaats”, aldus Pep Guardiola op de persconferentie na de zege van Manchester City op het veld van Burnley (0-3). De Bruyne speelde eind vorig seizoen anderhalve maand met scheurtjes in de hamstring. Tijdens de Champions League-finale op 8 juni moest hij al na een half uur naar de kant. “Het is moeilijk om nu al te zeggen hoelang hij out zal zijn, er moeten nog onderzoeken gebeuren”, vervolgde Pep. “Maar ik denk dat we hem zeker een paar weken zullen moeten missen.”

© REUTERS

Vorige zondag in de Community Shield tegen Arsenal maakte KDB pas zijn eerste speelminuten van het seizoen, zo’n 25 minuten. In de voorbereiding had hij nog niets gespeeld. Voor de match tegen Burnley was het daarom ook twijfelachtig of hij in de basis zou beginnen, maar Guardiola zette hem toch. “Je zou kunnen zeggen dat het mijn fout is en dat hij te vroeg herbegonnen is, maar als hij het al na tien of vijftien minuten voelt… dan kan het toch niet van de vermoeidheid zijn? Maar hij is sterk en hij zal er alles aan doen om sterker terug te komen.”

De kans lijkt dus groot dat De Bruyne na de interlands in juni ook die van september zal missen. Op 9 september spelen de Rode Duivels een EK-kwalificatiematch in Azerbeidzjan, drie dagen later thuis tegen Estland.

© REUTERS

Kompany: “De Bruyne nog niet gesproken”

Vincent Kompany was niet ontgoocheld na de kansloze nederlaag. Toen een Engelse journalist de persconferentie opende met de vraag “of het wel nog erger had gekund dan dit” moest de Belgische coach eens goed lachen. “Oh my god. Simpel antwoord: yes”, repliceerde Kompany. “Ik wil geen emotionele rollercoaster dit seizoen, dat heb ik vorig seizoen ook gezegd tegen de jongens.”

“Het is niet omdat je één match verliest dat je er een drama van moet maken, net zoals je niet te euforisch moet zijn als je eens een wedstrijd wint. Onze ploeg zal op geen enkel moment in het seizoen slechter zijn dan op dit moment. We gaan alleen maar verbeteren. En we moeten gewoon harder werken dan elke andere ploeg in de Premier League.”

© EPA-EFE

Over de blessure van De Bruyne kon Kompany niet veel zeggen. “Ik heb hem nog niet kunnen spreken, want het is hier nogal druk overal.” Over de rode kaart van onze andere landgenoot, Anass Zaroury, was hij duidelijk. “Een typische tackle voor een aanvaller. Technisch niet goed uitgevoerd, al denk ik dat het nu ook niet zo gevaarlijk was om een blessure te veroorzaken. We moeten de rode kaart wel gewoon accepteren.” Volgende week heeft Burnley meteen een vrij weekend. De wedstrijd op het veld van Luton Town is uitgesteld omdat het stadion nog niet klaar is voor de Premier League.