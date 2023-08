Kennedytunnel zaterdagnacht afgesloten in beide richtingen voor werken

Net als vorige week zal de Kennedytunnel op de Antwerpse ring (R1) in de nacht van zaterdag op zondag worden afgesloten in beide richtingen voor werken. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De werken zijn nodig om enkele mankementen aan de hoogspanningsinstallatie definitief te verhelpen. In november vorig jaar werd al eens een tijdelijke herstelling uitgevoerd, maar die volstaat niet.

De tunnel zal pas worden afgesloten om middernacht om de hinder te beperken, en ten laatste om 7 uur weer worden opengesteld. Het AWV en het Vlaams Verkeerscentrum raden bestuurders aan om hun route op voorhand uit te stippelen. Ze worden aangeraden om te rijden via de R2 door het havengebied, of op langere afstand via Brussel.

Een volledige afsluiting is volgens AWV nodig omdat de hoogspanningsinstallatie in de tunnel moet worden uitgeschakeld, en de veiligheid dan niet meer kan worden gegarandeerd omdat verschillende elektrische systemen niet meer kunnen worden gevoed. Dynamische tekstborden zullen in de ruime regio het verkeer waarschuwen.

De tunnelafsluiting maakt ook het afsluiten van enkele andere verbindingen in de buurt noodzakelijk. Het gaat om de lus van de E19 vanuit Brussel naar de R1 richting Gent, de oprit Wilrijk naar de R1 richting Gent vanop de Jan van Rijswijcklaan, de Jan De Vostunnel (A112) vanuit Brussel naar de R1 richting Gent, de verbinding van de Jan Devoslei (N186) en de oprit Kiel aan de Kolonel Silvertopstraat (N148) naar de Bolivartunnel/R1 richting Gent, de lus van de Bolivartunnel naar de R1 richting Gent, de E17 richting Antwerpen vanaf knooppunt Antwerpen-West, en de aansluiting van de E34 naar de R1 richting Antwerpen op Linkeroever.

Ook de Kennedyfietstunnel moet twee nachten lang dicht. Fietsers kunnen gebruikmaken van de Sint-Annatunnel in het centrum van Antwerpen.