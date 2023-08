Estée (26) moet 46.000 euro betalen omdat ze plots nierstenen kreeg in VS en mutualiteit komt niet tussen

Tijdens een reis naar de Verenigde Staten kreeg Estée (26) uit Brasschaat plots last van nierstenen. Ze werd verzorgd in het ziekenhuis, maar dat lijkt haar nu toch nog zuur op te breken. De kosten lopen op tot 51.000 dollar (46.500 euro, red.), en haar mutualiteit dekt sinds 2017 geen medische zorgen meer buiten Europa. “Daar had ik vooraf niet bij stilgestaan. Ik wil mensen vooral waarschuwen om niet dezelfde fout te maken.”