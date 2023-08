Elise Mertens stoomt door naar halve finales dubbelspel op WTA-toernooi van Montréal

© Getty Images via AFP

Elise Mertens heeft zich vrijdag voor de halve finales van het dubbelspel geplaatst op het WTA-toernooi van Montreal (2,8 miljoen dollar). Aan de zijde van de Australische Storm Hunter, met wie ze het tweede reekshoofd vormt op het hardcourt in Canada, nam de 27-jarige Limburgse met tweemaal 6-4 de maat van de Letlandse Jelena Ostapenko en de Oekraïense Lyudmyla Kichenok.

Eerder op de dag schakelden Mertens en Hunter in de achtste finales de Oekraïnse Marta Kostyuk en de Chinese Zhang Shuai met 6-4 en 6-1 uit. Ze moesten twee keer op een dag in actie komen, omdat het toernooi wegens regen veel vertraging opliep. In hun halve finale staan ze zaterdag tegenover de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Nederlandse Demi Schuurs. Die vijfde reekshoofden schakelden vrijdag de Noorse Ulrikke Eikeri en de Estlandse Ingrid Neel met tweemaal 6-3 uit.