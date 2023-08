Met dank aan ‘Vin Diesel’: Antwerp maakt Kortrijk belachelijk en blikt terug op perfecte week

Lekker weekje voor Antwerp. Met Keita en Coulibaly vulde het twee hiaten op in de kern en vervolgens walste het over KV Kortrijk. 6-0: de nederlaag in Anderlecht is allang vergeten.

Mark van Bommel nog geen week geleden over Vincent Janssen, die in zijn eerste twee duels onder de maat was gebleven: “Hij is een diesel. En diesels hebben wat tijd nodig.”

In zijn derde wedstrijd kwam ‘Vin Diesel’ echter op toerental. We waren tien (matige) minuten ver toen de uit schorsing teruggekeerde Avila, knap diep gestuurd door Ondrejka, de bal voor bracht en de Nederlandse spits in één tijd overhoeks raak trof. Mooie goal en zo holde KV Kortrijk na de 0 op 6 alweer achter de feiten aan. Hadden de bezoekers, voor hem naar Turkije te versassen, niet nog één keer gebruik moeten maken van Lamkel Zé? ’t Is toch een speler die het verschil kan maken en tegen zijn ex-club had hij nog een laatste keer de show kunnen stelen. Bij nader inzien: een afscheidsmatch was natuurlijk het laatste wat de Kameroener na zijn kuren verdiende.

Mooi nummertje

Wat na de 1-0 volgde was eenrichtingsverkeer en een festival aan kansen én missers. Eerst een misser van Kortrijk-verdediger Radovanovic, die na zijn own-goal in Gent nu ploegmaat Wasinski een eigen doelpunt aansmeerde (2-0). En vervolgens missers van Ekkelenkamp, die naliet een heerlijk ingestudeerd nummertje met Alderweireld op vrijschop af te werken, en Kerk, die de voorzet van Balikwisha naast besloot. Ook Balikwisha zelf liet nog een enorme mogelijkheid liggen, maar niet getreurd: KVK verdedigde zo zwak dat de 3-0 een kwestie van tijd was. Janssen mocht die volledig vrijstaand in doel rammen en toen Ondrejka los was op links en Kerk bediende, kwam ook de 4-0 op het bord. Na 45 minuten was iedereen op de Bosuil de nederlaag in Anderlecht allang vergeten. Het was één groot feest en zelfs de naam van Jean Butez werd nog eens gescandeerd. Zo waren de spotlights ook even op de eenzame goalie gericht.

Doelpuntenmaker Janssen en De Laet vieren de 3-0 met een dansje. — © Isosport

Kortrijk-coach Edward Still had overigens vlak voor rust al ingegrepen door Raul Oprut naar de kant te halen. “Mijn grootste kwaliteit? Die zul je tegen Antwerp wel zien”, had de Roemeense nieuwkomer onze collega donderdag nog verteld, maar het zal voor een van de volgende wedstrijden zijn.

Geen record

Mark van Bommel, die kon tevreden zijn met zijn keuzes – Ekkelenkamp in plaats van Yusuf pakte goed uit, Ondrejka op de flank zetten en Balikwisha centraal evenzeer. In de tweede helft mochten dezelfde elf doorduwen en zich amuseren. Dat deed vooral Janssen, want hij maakte iets voor het uur zijn eerste hattrick voor Antwerp compleet. Een cadeautje van Kortrijk, maar je moet het altijd nog uitpakken.

Met de forfaitcijfers op het bord was het nu ook tijd voor het debuut van Ejuke, de Nigeriaanse dribbelkont. Het was echter zijn collega-invaller Arbnor Muja die de 6-0 binnen krulde. Het record – RAFC won in de jaren stillekes enkele keren met 8-0 – kwam zo plots in zicht. Janssen kreeg zijn applauswissel twintig minuten voor tijd al, maar misschien deed Ilenikhena er nog een paar goaltjes bij? De bijna 17-jarige spits kreeg alleszins nog een kans, maar mikte net naast. En we zullen het maar vermelden: ook Kortrijk creëerde nog eens gevaar, maar Mbayo liet de eerredder liggen.

Het bleef zo bij 6-0. Geen record voor de Great Old, maar wel de perfecte week. Eerst nam het Mandela Keita definitief over van OHL, dan vond het met Soumaïla Coulibaly zijn linkspoot centraal achterin – hij wordt met aankoopoptie gehuurd van Dortmund – en als afsluiter kan deze zege tellen.