Gelijkspel voor Genk Ladies in oefenpartij tegen PSV

In de oefenpartij tegen PSV Eindhoven kregen veel speelster van KRC genk Ladies hun kans om zich te tonen. Vooral Ella Van Kerkhoven en Luna Vanhoudt lieten zich positief opmerken. Na het laatste fluitsignaal stond er nog steeds 0-0 op het scorebord.

In een gelijkopgaande eerste helft liet Genkie Ella Van Kerkhoven, met listige doorsteekballetjes en een kopkans, haar klasse zien. Anderzijds mocht Racing zich gelukkig prijzen dat de te talrijke Eindhovense flankvoorzetten geen bestemmeling vonden. Al scoorde ook de jonge Luna Vanhoudt centraal achterin punten met enkele puike interventies. In een mindere tweede periode was PSV de betere, maar de brilscore bleef op het bord nadat Van Wijngaarden een strafschop van Stoit uit het doel ranselde.

GENK LADIES: Claes (46’ Van Wijngaarden), L. Van Belle (63’ De Bondt), Vanhoudt, Tison, Bosmans (63’ Camps), Vandersanden, S. Van Belle, Petry, Vanzeir, Van Kerkhoven (63’ Duijsters), De Meester (63’ Giuga).

PSV: Pondes (46’ Bastiaen), Coolen, Hendriks (46’ Thomas), Pique, Bross (46’ Koeleman), Verheijen, Worm, Nijstad (46’ Martina), Hulswit (46’ Dressing), Ripa (46’ Stoit), Snellenbergs.

DOELPUNTEN: geen

STRAFSCHOP: 91’ Stoit ( gestopt)