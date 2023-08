Penaltyfouten nekken Almeria en Largie Ramazani in seizoensopener tegen Rayo Vallecano

Almeria heeft vrijdagavond de opener van het seizoen 2023-2024 in La Liga in eigen huis met 0-2 verloren van Rayo Vallecano.

Largie Ramazani en ploegmaats keken nog voor het halfuur tegen een dubbele achterstand aan in het eigen Estadio de los Juegos Mediterraneos. Isi Palazon (20.) en Randy Nteka (28.) zetten een penalty om en tekenden op die manier voor een comfortabele bezoekende bonus aan het rustsignaal.

In de tweede helft was de gastheer ondanks dominantie in balbezit niet bij machte om een aansluitingstreffer te forceren. Ramazani ruimde in de 83e minuut plaats.