Zelenski ontslaat alle militaire rekruteringshoofden omwille van corruptie

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kondigt vrijdag aan dat alle chefs van regionale militaire rekruteringscentra worden ontslagen. Kiev gaat over tot deze maatregel uit bezorgdheid over wijdverspreide corruptie.

Zelenski deed de aankondiging vrijdag na een vergadering met zijn Nationale Veiligheidscommissie. “Dit systeem zou moeten worden beheerd door mensen die precies weten wat oorlog is en waarom cynisme en omkoping tijdens oorlog verraad is”, zei Zelenski.

Volgens de president lopen er al 112 strafzaken tegen militaire commissarissen. “Het cynisme is overal hetzelfde”, zei hij. “Illegale verrijking, legalisatie van onrechtmatig verkregen gelden, onrechtmatig voordeel, illegale overbrenging van dienstplichtigen over de grens.”

“Soldaten die aan het front zijn geweest of die niet in de loopgraven kunnen zijn omdat ze geen goede gezondheid hebben, hun ledematen zijn kwijtgeraakt, maar hun waardigheid hebben behouden en geen cynisme hebben … Aan hen kunnen we dit rekruteringssysteem toevertrouwen.”

“Elke ‘militaire commissaris’ die strafrechtelijk wordt vervolgd, zal ter verantwoording worden geroepen”, zei Zelenski. “Het is heel eerlijk. Volledige verantwoordelijkheid. Tegen wie geen bewijs van misdaden gevonden wordt en toch zijn eretekens wil houden en zijn waardigheid wil bewijzen, zal naar het front moeten gaan.”

Topgeneraal Valeri Zaloezjni is als verantwoordelijke aangesteld voor de uitvoering van het besluit.