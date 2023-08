TOT ONZE GROTE SPIJT. Nele (38) heeft spijt dat ze haar vader niet beter kende: “Pas toen hij dood was, ontdekte ik hoeveel hij van mij hield”

De vader van Nele trekt al vroeg weg uit haar gezin. Omdat hij een alcoholprobleem heeft, probeert haar familie Nele van hem weg te houden. Als ze volwassen is, neemt ze zelf contact op. Maar ze ziet hem niet, vertelt ze in onze podcast Tot Onze Grote Spijt. Wanneer haar vader ziek wordt en nood heeft aan een vertrouwd figuur, is het eigenlijk al te laat. Bij het betreden van zijn appartement na zijn overlijden, ziet ze pas hoeveel hij van haar moet hebben gehouden.