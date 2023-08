VIDEO. Horrorstart voor Vincent Kompany en Burnley in Premier League: onvermijdelijke Erling Haaland scoort al na drie minuten

Hij zal er zich wat anders van voorgesteld hebben. Vincent Kompany coachte vrijdagavond zijn allereerste Premier League-wedstrijd als trainer van Burnley tegen zijn ex-club Manchester City, maar na drie minuten was zijn team al op achtervolgen aangewezen. De onvermijdelijke Erling Haaland tekende voor de 0-1 nadat Rodri een voorzet van Kevin De Bruyne terug in het pak gekopt had.

De Bruyne was één van de twee landgenoten die aan de match mochten beginnen in de ouverture van de Premier League. Ook voor Ameen Al-Dakhil was een basisplaats weggelegd bij Burnley.

Het is een meer dan speciaal duel voor Kompany, die tijdens zijn spelerscarrière jarenlang sterkhouder achterin was bij de Citizens en vorig seizoen in zijn eerste jaar bij Burnley meteen The Championship won en daarmee promotie afdwong naar de hoogste afdeling. Hij werd voor de aftrap hartelijk verwelkomd door fans van beide teams. Met Al-Dakhil, Manuel Benson en Enock Agyei staan er ook drie landgenoten onder contract op Turf Moor.