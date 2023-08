Nummer twee op het WK tijdrijden Filippo Ganna zwaar onder de indruk van wereldkampioen Evenepoel: “Heb nooit een betere prestatie geleverd”

Remco Evenepoel werd vrijdag wereldkampioen tijdrijden in het Schotse Stirling met een voorsprong van twaalf seconden op Filippo Ganna. De 27-jarige Italiaan was achteraf erg geïmponeerd door de prestatie van onze landgenoot. “Ik vraag mezelf af hoe ik hem in de toekomst nog moet kloppen”, zei de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden (2020 en 2021).

“Ik ben van bij de start vol doorgegaan en ben dat gewoon blijven volhouden tot het einde”, vatte Ganna al lachend zijn ‘pacing plan’ samen. “Het was voor mij vandaag onmogelijk nog harder te gaan. Ik moet tevreden zijn met dit resultaat. Ik heb zelf nooit een betere prestatie afgeleverd als vandaag. Ik hoopte op goud, maar Remco reed in een andere categorie. Het is een toffe gast en bovenal een grote kampioen. Proficiat voor hem. Hij leverde een heel knappe prestatie.”

Evenepoel is nauwelijks 23 jaar, 3,5 jaar jonger dan Ganna. “Ik ga oplossingen moeten vinden in de toekomst”, pufte de Italiaan. “Ik ga het nog heel vaak tegen hem moeten opnemen, maar momenteel weet ik niet goed hoe ik hem nog moet kloppen.”

Ganna behaalde de voorbije week in Glasgow ook een gouden (individuele achtervolging) en zilveren medaille (ploegenachtervolging) op de piste. “Ik win hier opnieuw een medaille. Ik moet tevreden zijn over dit WK. Het was vandaag heel andere inspanning, het tegenovergestelde van op de piste. Ik ben nu eigenlijk heel vermoeid. Ik ben al twee weken in Glasgow. Het is tijd om huiswaarts te keren en goed te herstellen voor de Vuelta.”