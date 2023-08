Buurt eist strenger optreden van gemeentebestuur na zoveelste aanslag in Maasmechelen

Maasmechelen

“We doen er alles aan om Maasmechelen veiliger te maken met initiatieven die vaak voor de burger onzichtbaar zijn. En het gerecht en politiediensten zijn zich bewust van de zware criminaliteit in onze gemeente”. Dat zegt burgemeester Raf Terwingen, op de kritiek dat het gemeentebestuur te weinig doet. Gisteren brandde een auto uit in Eisden-Tuinwijk. De brand blijkt aangestoken. Het is het zoveelste incident. Eerder werden in de buurt ook al enkele huizen, de inkomhal van een appartementsblok en een tuinhuis het doelwit van een aanslag. De voorvallen worden gelinkt aan het drugsmilieu.