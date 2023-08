Wielertoerist (57) komt om het leven tijdens fietstocht

Een 57-jarige wielertoerist uit Heist-op-den-Berg in de provincie Antwerpen liet vrijdagnamiddag het leven bij een ongeval in de Caatsweg in Sint-Laureins.

“De man was met een groep vrienden vanuit Heist-op-den-Berg op weg naar Maldegem”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen), die meteen na het ongeval ter plaatse kwam. “De groep zou vanuit Maldegem, tijdens een driedaagse, enkele fietstochten maken. Die plannen zullen door het tragische ongeval niet doorgaan. De groep keert terug naar huis.”

Het ongeval gebeurde in de Caatsweg op het kruispunt met de Rommelsweg. Over de exacte oorzaak is nog geen duidelijkheid. “Het slachtoffer reed in groep en moet om een of andere manier het evenwicht kwijt geraakt zijn”, zegt commissaris Marino Longeville van de politiezone Meetjesland Centrum. “Op dat ogenblik werd hij gegrepen door een voertuig dat uit de tegengestelde richting kwam.”

De Caatsweg werd meteen afgesloten voor het doorgaand verkeer. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse.