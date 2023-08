Mountainbikers uiten in open brief ongenoegen over “voorkeursbehandeling” Mathieu van der Poel op WK wielrennen

In een open brief aan de Internationale Wielerunie UCI hebben de mountainbikers vrijdag hun ongenoegen geuit over de “voorkeursbehandeling” die Mathieu van der Poel zaterdag krijgt bij het wereldkampioenschap cross-country.

De Nederlander heeft geen ranking in het mountainbiken en zou daarom helemaal achteraan (dertiende rij) moeten starten, maar de UCI paste in laatste instantie de regels aan, zodat de wereldkampioen op de weg en in het veld op de vierde rij, vlak achter de andere favorieten, kan starten.

“We zijn daar bijzonder ontgoocheld over en gefrustreerd door”, klinkt het in de open brief, die door de mannelijke en vrouwelijke mountainbikers op het WK werd ondertekend. “Het is wedstrijdvervalsing en ook de kwalificatie voor de Olympische Spelen wordt op deze manier vervalst. Op zich vinden we het fantastisch dat we grote namen uit andere disciplines in ons midden kunnen verwelkomen en we kijken ernaar uit om ons met hen te meten, maar we zijn er helemaal niet te spreken over de denigrerende manier waarop de UCI onze sport behandelt door op de vooravond van het kampioenschap nog snel de regels te veranderen.”

“Op dit ogenblik is het voor ons niet de vraag of het eerlijk of gerechtvaardigd is dat de toppers uit andere disciplines een betere startpositie krijgen. Daar kan later over gediscussieerd worden. Het grote probleem is het tijdstip waarop de UCI beslist de regels aan te passen. Voor heel wat renners en teams die de quota willen halen om zich voor de Spelen te plaatsen, zijn de consequenties enorm.”