Sinjoor Jonas Foerts stopt bij Kangoeroes Mechelen en kiest voor 3X3 Antwerp TOPdesk

Jonas Foerts (26) stopt met het 5X5 basketbal, verlaat Kangoeroes Mechelen en kiest voor een carrière als professionele 3x3-basketballer. Hij wordt vast lid van TOPdesk Antwerp. “Met deze transfer zetten we onze ambities kracht bij,” zegt de Antwerpse 3X3 ploeg in een persbericht.

“Met deze transfer zetten we onze ambities kracht bij,” zegt de Antwerpse 3X3 ploeg in een persbericht.

Na het vertrek van Thibaut Vervoort naar China (Futian) en de knieblessure van Caspar Augustynen was TOPdesk Antwerp, de ploeg van Nick Celis, Dennis Donkor en Bryan De Valck, op zoek naar versterking.

Jonas Foerts is al vele jaren in de zomer een tijdje lid van de Antwerpse ploeg en heeft nu de knoop doorgehakt. Hij verlaat, ondanks een contract van nog één seizoen, Kangoeroes Mechelen en kiest resoluut voor 3X3 basketbal.

Jonas Foerts, vorig jaar bij Sporza op het 3X3 WK op de Antwerpse Groenplaats nog co-commentaar, was maar liefst tien seizoenen in de eerste klasse actief. Zeven jaar bij Brussels en dan drie seizoenen bij Kangoeroes Mechelen. De vorige campagne was de bijna 27-jarige en 1m96 grote Antwerpenaar nog goed voor een 8 punten, 3 rebounds en 1,5 assists.

Voor Topdesk Antwerp is hij een serieuze versterking. Foerts. “Hij brengt het team de extra shotter die we nodig hadden, maar is veel meer dan dat. Zijn basket-IQ, fysieke aanwezigheid en werkethiek maken van hem het perfecte 3x3-profiel”, zegt Antwerp TOPdesk in een persbericht. Mede dankzij de steun van Sport Vlaanderen wordt Jonas Foerts de vierde professionele 3x3-speler bij de Antwerpse club. Die op die manier zijn professionalisering wil verder zetten.

“Als team hebben we extra inspanningen gedaan om tot een akkoord te komen met Kangoeroes Mechelen, maar we geloven er rotsvast in dat deze investering essentieel is in het verdedigen en verbeteren van onze huidige top 3 plaats in de wereldranking,” aldus nog het persbericht van de Antwerpse wereldtopper in het 3X3 basketbal. Jonas Foerts wil naast schitteren met Antwerp TOPdesk in de World Tour dus op zoek gaan naar een stek met de 3X3 Lions op de Olympische Spelen in Parijs 2024. Van 5 tot 7 september staat het 3X3 EK in Israël/Jeruzalem op het programma.