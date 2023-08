Hasselt

Amerikaan Daniel Wiberg (59) en zoon Sam (26) slapen dit weekend in hetzelfde pand in Hasselt waar ooit hun vader en opa Russ verzorgd werd nadat een Duitse mortier 54 granaatscherven in zijn been joeg. In 1944 stond daar het Gasthuis, vandaag een hotel. “De mooiste reis van mijn leven”, zegt Daniel.