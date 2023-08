Alberto Contador op Eurosport: “Het is een publiek geheim dat Remco Evenepoel volgend jaar voor Ineos Grenadiers rijdt”

Volgens Contador, die behalve als tv-analist ook actief is als manager van de Italiaanse formatie Eolo-Kometa, beschouwen ze de handtekening van Evenepoel bij Ineos Grenadiers al “als vanzelfsprekend”. “Het is een publiek geheim dat Evenepoel in 2024 voor hen rijdt”, zei hij tijdens de uitzending. Volgens hem zou Evenepoel ook “een groepje renners met zich meenemen”. Nochtans heeft Evenepoel nog een contract bij Soudal Quick-Step tot 2026.

Vorige week schrok de wielerwereld op toen vader Patrick Evenepoel in een interview met La Dernière Heure zei dat hij niet kon garanderen dat Remco voor het team van Patrick Lefevere blijft rijden. “Als alles en iedereen rondom hem perfect is, kan hij meedoen voor eindwinst in de Tour. Dat weten we al vanaf dat hij klein was. Daarom moet hij het beste materiaal, de beste voeding, omkadering en training hebben. We zijn gewoon niet zeker of dat allemaal wel realistisch is bij Soudal Quick-Step momenteel”, zei hij.

Lefevere reageerde toen furieus: “De gevolgen van een eventueel vertrek zullen zowel voor hem als voor ons niet te overzien zijn. Als een contract niet gerespecteerd wordt, dan komt er een rechtszaak van.”