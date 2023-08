Belgen jagen op WK zeilen in Scheveningen op medailles en olympische tickets: “We zijn opgegroeid op de Noordzee, dat is een voordeel”

Terwijl het super-WK wielrennen zijn slotweekend is ingegaan, is het super-WK zeilen net begonnen. Voor de kust van het Nederlandse Scheveningen wordt tot 20 augustus gestreden om veertien wereldtitels, waarvan tien in een olympische discipline. Technisch Directeur Topsport en olympisch medaillewinnares Evi Van Acker laat haar licht schijnen over de kansen van de Belgen.

Voor de kust van Scheveningen, de beroemde badplaats bij Den Haag, liggen negenhonderd wedstrijdboten en vierhonderd coachboten geparkeerd. Wat in het wielrennen dit jaar voor het eerst in Glasgow wordt georganiseerd - een groot WK op dezelfde plek met alle disciplines bij elkaar - is al een tijdje gangbaar in het zeilen: om de vier jaar een bijzonder wereldkampioenschap waaraan alle tien olympische klassen meedoen. In de andere jaren vaart iedere klasse op verschillende locaties zijn eigen WK. De komende tien dagen knokken 1.200 zeilers uit tachtig landen om veertien wereldtitels en olympische tickets. Daarbij dertien Belgen.

“En die starten met ambities”, legt Evi Van Acker, brons op de Spelen van Londen en technisch directeur bij de Vlaamse zeilfederatie uit. De 29-jarige Emma Plasschaert, de wereldkampioene in de ILCA 6-klasse van 2018 en 2021 en vierde op de Spelen van Tokio, is het boegbeeld van Team Belgium. “Veel meer dan vroeger durven we uitspreken dat ze gaat voor medailles”, zegt Van Acker. “Emma werd vorige maand zesde op het olympisch testevent in Marseille, terwijl ze die wedstrijd vooral gebruikte om haar techniek en tactiek voor de Spelen op punt te stellen. Ze won vijf reeksen op een rij. Dat kon ze nooit eerder. Emma heeft de goeie snelheid te pakken en is topfit.” De Oostendse zeilt zondag haar eerste regatta, samen met de Antwerpse Eline Verstraeten, wereldkampioene bij de beloften. Een plek bij de eerste zestien landen volstaat voor olympische kwalificatie. Dit ticket gaat naar het land, niet naar de zeiler zelf.

Emma Plasschaert en Evi Van Acker na het behalen van de wereldtitel in 2021 — © BELGA

Ook Isaura Maenhaut en Anouk Geurts presteerden in de 49er FX-categorie héél sterk op het olympisch testevent. Ze werden vijfde. “Isaura en Anouk hebben héél veel progressie gemaakt op korte tijd. Ze zijn nog niet zo lang samen bezig. Ze plaatsten zich last-minute voor Tokio en hebben sindsdien een exponentiële sprong voorwaarts gemaakt. Ze zijn nog erg jong en missen wat ervaring, maar er zit veel marge op hun prestaties. Zij moeten bij de eerste tien landen geraken om een olympische plek af te dwingen en dat is absoluut mogelijk.”

Een derde Vlaams olympisch ticket zou volgens Van Acker kunnen komen van William De Smet in de ILCA 7. “Een zeer hoogstaande klasse met veel deelnemers. Maar William heeft de aansluiting gevonden met de wereldtop en is er klaar voor. We hebben goede hoop op kwalificaties in drie klasses.” Van Waalse zijde mikken Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck in de 49er FX-categorie ook op een plaats bij de eerste tien landen om zich te kwalificeren voor de Spelen. De andere Belgen zijn gezien hun jeugdige leeftijd vooral in Scheveningen om ervaring op te doen: de duo’s Lucas Claeyssens/Mira Vanroose en Arthur De Jonghe/Janne Ravelingien (Nacra 17), Thomas Broucke (iQFoil) en Daan Baute (Formula Kite).

‘Thuisvoordeel’

Het WK mag dan wel plaatsvinden in Nederland, de Belgen hebben voor een keer toch een ‘thuisvoordeel’. Scheveningen wordt gezien als een van de moeilijkste locaties in de zeilsport. “Maar alle Belgische atleten zijn opgegroeid op de Noordzee”, zegt Van Acker. “Dat is een voordeel. We weten hoe de wind in onze contreien waait en kennen de stromingen. We zeilen vaak aan de andere kant van de wereld. Dat is logistiek complex en zorgt voor jetlags. Nu is het allemaal een stuk makkelijker.”