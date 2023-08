Bestuurder verliest rijbewijs omdat hij 120 km/uur rijdt in werfzone Boudewijnlaan Diepenbeek

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) hield vrijdag verkeerscontroles waarbij verdachte voertuigen uit het verkeer werden gehaald. Op de Boudewijnlaan in Diepenbeek werd een bestuurder met een snelheid van 120 kilometer per uur betrapt op een locatie waar je maximum 50 kilometer per uur mag rijden.

Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast werd er een andere bestuurder onderschept terwijl hij zich op de weg begaf met een voertuig dat niet verzekerd, niet gekeurd en niet ingeschreven was. Tijdens de controle bleek dat de bestuurder al een rijverbod had en daardoor geen geldig rijbewijs kon voorleggen. Het voertuig werd in beslag genomen en de nodige processen-verbaal werden opgesteld.

De politie LRH stelde in totaal drie onmiddellijke inningen en vier processen-verbaal op.